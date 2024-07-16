YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gidebileceği potansiyel şehirlerin belli olmasıyla birlikte gözler yurt ücretlerine çevrildi.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci, üniversite tercihlerini belirlemeye başladı. Tercih sürecinde adayların dikkat ettiği önemli konulardan biri de barınma olanakları ve yurt ücretleri oluyor. Türkiye genelinde KYK yurtları ve özel yurtlardaki fiyatlar, öğrencilerin tercihlerini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

KYK YURTLARI FİYATLARI

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtları, öğrencilere ekonomik ve güvenli bir barınma imkanı sunmasıyla biliniyor. KYK yurtlarının ücretleri, yurtların bulunduğu şehre ve yurt tipine göre değişiklik gösterebiliyor. Genellikle KYK yurtlarının aylık ücretleri, 2024 yılı için şehir merkezlerinde 345 lira ila 570 lira arasında değişiklik gösteriyor. KYK, öğrencilere ayrıca burs ve kredi imkânları da sunarak ekonomik destek sağlıyor.

ÖZEL YURT ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

Devlet yurdunda yer bulamayan öğrenciler ise özel yurtları tercih etmek zorunda kalıyor. Özel yurtların ücretleri, sunulan hizmetlere ve yurdun bulunduğu lokasyona göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde bulunan özel yurtların yıllık ücretleri 150 bin TL ila 450 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bursa için maliyet ise yıllık 100 bin TL’den başlıyor.

KYK yurtlarında yer bulamayan aileler, özel yurtlara yüksek fiyatlar ödemekten şikâyetçi. Aileler, yetkililerden öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulmasını bekliyor.