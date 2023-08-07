27 Temmuz'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için yarın son gün. Adaylar tercihlerini yarın saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.ANKARA (İGFA) - 2023-YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

10 SORUDA YKS TERCİH SÜRECİ

Bu yıl 17-18 Haziran`da düzenlenen 2023-YKS`ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi`ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi`ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi`ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi.

TYT`ye başvuran adayların yüzde 84,92`si, AYT`ye başvuran adayların yüzde 76,97`si ve YDT`ye başvuran adayların yüzde 51,18`i oturumlara katılmış oldu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM`den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.