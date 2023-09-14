Dersigo iş birliği ile Vodafone, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrenciler için eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine en hızlı ve hesaplı yoldan erişmelerini sağlayacak bir dijital eğitim platformunu kullanıma sundu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Dersigo işbirliğiyle sunduğu dijital eğitim platformuyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilerin eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine en hızlı ve hesaplı yoldan erişmesini mümkün kılacak. Öğrenciler, isterlerse konu anlatımı veya soru bankasını, isterlerse ikisini birden satın alarak diledikleri an sınavlara hazırlanabilecek.

YKS, LGS Soru Havuzu ve LGS Tek Ders’e ayda sadece 79 TL’ye, YKS Tek Ders’e ise ayda sadece 99 TL’ye Vodafone Yanımda uygulamasından ya da vodafone.com.tr’den tek tıkla abone olunabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye genelinde YKS’ye 3,5 milyon civarında, LGS’ye yaklaşık 1,3 milyon gencin katıldığına dikkati çekerek, "Bu öğrencilerimiz ve aileleri için sınavlara hazırlık ve en iyi eğitim kurumlarına yerleşmek çok önemli. Sınav hazırlıkları hem zaman hem de bütçe açısından zorlayıcı olabiliyor. Yapılan araştırmalarda ülkemizde öğrencilerin özel destek eğitimlerine ulaşma oranının seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına paralel olarak Dersigo işbirliğiyle sunduğumuz dijital eğitim platformuyla her öğrencinin kaliteli eğitime kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

OYUNLAŞTIRILMIŞ DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU

Söz konusu platformu sınava hazırlık maratonu boyunca öğrenciyi tanıyan, anlayan, yönlendiren, motive eden fakat hiç küsmeyen, yargılamayan ve her zaman yanında olan bir arkadaş gibi konumlandırmak arzusunda olduklarını ifade eden Şahin, "Teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak Yapay Zekâ destekli, oyunlaştırılmış, rekabetçi ve ödüllü bir dijital eğitim platformunu kullanıcılara sunuyoruz. Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren öğrencilerin öncelikle seviyeleri belirleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun olarak MetaLig’lere yerleştiriliyor. Herhangi bir MetaLig’de mücadele eden öğrenciye özel görevler atanıyor ve öğrenciler atanan görevleri tamamladıkça puan ve elmas kazanarak üst liglere çıkıyor. Öğrenciler kazandıkları elmasları sistem içinde bulunan mağazada harcayarak yetim kumbarasında biriktirebiliyor, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olabiliyor, lösemili çocuklara yardım edebiliyor veya kazandıkları elmaslarla fiziksel bir soru bankası satın alarak kendilerini ödüllendirebiliyor" diye konuştu.