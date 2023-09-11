ÖSYM, YKS ek yerleştirme işlemlerinin başladığını açıkladı. "2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile boş kontenjanlar duyuruldu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesi sonrasında gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrilmişti.

Tercihler, 11 Eylül itibariyle başladı. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.