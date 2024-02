Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'da ikamet eden ve üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Kütahya Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı. Başkan Işık, “Açıkladığımız her proje sürekliliği olan projedir. Bundan sonra her yıl öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam edeceğiz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle örnek gösterilen Kütahya Belediyesi, Emekli Destek Projesinin ardından üniversite sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren yeni bir müjdeyi daha duyurdu. Başkan Prof. Dr. Alim Işık tarafından açıklanan Eğitime Destek Projesi kapsamında, şehirde üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretleri, Kütahya Belediyesi tarafından karşılanacak. Kütahya'da ikamet eden, lise ve dengi okulların son sınıfında okuyan, 25 yaşını geçmemiş, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve herhangi bir işte çalışmayan bütün öğrenciler bu imkandan faydalanabilecek. Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, sınav ücretlerini yatırdıktan sonra ÖSYM Başvuru Belgeleri ile birlikte Kütahya Belediyesi'ne ve kurumsal web sayfasına açılacak özel platforma müracaat etmeleri yeterli olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mızın değerli basın mensupları öncelikle basın toplantımıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim, sefa geldiniz hoş geldiniz. İlkini geçen hafta yaptığımız ilk basın toplantımızda emeklilere destek projemizi açıklamıştık. O günden bugüne emeklilerimizin uzaktan ve yakından gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Dün itibariyle emeklilerimizin başvurularını almaya başladık, ay sonuna kadar devam edecek. İlk gün itibariyle dün toplamda 802 emeklimiz bu projeye başvurdular, bunların bir kısmı bizzat gelerek bir kısmı da belediyemizin açmış olduğu resmi internet sitesindeki platformdan başvurularını yaptılar. Onların durumlarını değerlendirip en kısa zamanda bahsettiğimiz destekleri 1500 TL nakit destek, %50 oranında su indirimi ve %25 oranında sosyal tesislerimizden indirimli şartlarımıza uyan emeklilerimize destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“AÇIKLADIĞIMIZ HER PROJE SÜREKLİLİĞİ OLAN PROJEDİR”

Açıklanan projelerin sürekliliği olduğunu ve bundan sonra da her yıl öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin karşılanacağını söyleyen Başkan Işık, “Bugün de eğitime destek projemiz kapsamında yeni bir desteği sizlere açıklamak ve kamuoyu ile paylaşmak için bir aradayız. 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar Kütahya’mızda bereket paylaştıkça çoğalacak diyerek hizmetlerimizi sürdürdük ve görev süremiz boyunca eğitime destek projemiz kapsamında; ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki toplam 8 bin 972 öğrencimize yani yaklaşık 9 bin öğrencimize nakit kırtasiye desteği verdik. En son yıl 2023 ve 2024 yıllarını kapsayacak şekilde bir ailede bir öğrenci varsa 500 TL, 2 öğrenci varsa 750 TL ve ilave her öğrenci başına 250 TL ek olmak üzere desteklerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca 9 bin 480 öğrencimize yaklaşık 9 bin 500 öğrencimize ulaşım desteği adı altında kent içi toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere, öğrenci başına aylık 44 biniş yani 22 gidiş 22 geliş olacak şekilde okul günlerini kapsayan süreçte kullanmaları üzere, toplam 417 bin 140 biniş ücretini belediyemiz bütçesinden karşılayarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize destek verdik. İlimizde eğitimlerini sürdüren anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağındaki toplam 32 bin 788 öğrencimize yani yaklaşık 33 bin öğrencimizin tamamına sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, bilgilendirme ve kırtasiye malzemeleri setimizi tek tek okullarına giderek öğrencilerimize ulaştırdık. Hem öğrencilerimize hem ailelerimize teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bilindiği gibi 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle yani dün itibariyle üniversiteye girecek olan öğrencilerimizle ilgili ÖSYM kayıtları almaya başladı. Bugün sabahta ulusal basında üniversite öğrencilerimizin sınav harçlarının 115 TL’den 295 TL’ye çıkartıldığı yani yaklaşık 0 oranında zam yapıldığıyla ilgili haberler kamuoyuna duyuruldu. Dolayısıyla biz de bugün sizleri bu amaçla çağırdık, şehrimizde üniversite sınavına giremeyen öğrencimizin olmaması için sınava girecek ve ikametgâhları şehrimizde olan ve 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) geçiş sınavlarına yani TYT-AYT ve YDT sınavlarına katılacak öğrencilerimizin sınav başvuru ücretleri Kütahya Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Verilecek olan destekten lise ve dengi okulların son sınıfında okuyan 25 yaşını doldurmamış yani geçmemiş çünkü 2-3 defa girenler de var, belli bir yaş sınırı var. Bir de Açık Öğretime girenleri düşünerek sadece ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına ilk kez veya ilk haklarını kullanacak, girememiş öğrencilerimize olmak üzere herhangi bir yüksek öğretim kurumunda kaydı bulunmayan yani girmiş tekrar ikinci kez girecek olanlara veremeyeceğiz. Ve herhangi bir işte çalışmayan bütün öğrencilerimizi bu destekten faydalandıracağız. Destekten faydalanabilmek için öğrencilerimizin sınav ücretlerini yatırdıktan sonra ÖSYM başvuru belgeleriyle birlikte Kütahya Belediyemize doğrudan ya da kurumsal web sayfamızda açacağımız özel platforma müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Dolayısıyla biz onların ücretlerini aktararak bu desteğimizi de yapmış olacağız. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız sloganımızın altında yaptıklarımızı sadece bu başlıkla ilgili olmak üzere ve ilkokul ve lise çağındaki öğrencilerimizle ilgili olmak üzere sizlerle paylaştık. Üniversite öğrencilerimize yaptığımız desteği ayrıca biliyorsunuz onu da inşallah başka bir proje kapsamında ayrıca sizlerle paylaşırız. Bu şehrin çocuklarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak üzere ailelerin gelir durumlarına bakmaksızın belediyemizin desteğinin sürekli yanlarında olmasını sağlayacak bir yeni projemizi daha sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Allah nasip ederse biz görevde olduğumuz sürece aynı destekler tekrarlanacak. Bir taahhüdümüzü sadece seçim öncesi veya görev dönemimizin bir dönemle kısıtlı olduğunu düşünerek yapmıyoruz. Açıkladığımız her proje sürekliliği olan projedir. Bundan sonra her yıl öğrencilerimizin aynı şekilde sınava gireceklere verilecek destek devam edecektir. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.