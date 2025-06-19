Bursa Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Yoga Günü” etkinliği, bu yıl İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Farklı yaş gruplarından yoğun katılımın olduğu etkinlikte; nefes, duruş ve meditasyon pratikleri yapıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran olarak kabul edilen “Uluslararası Yoga Günü”, dünya genelinde olduğu gibi Nilüfer’de de kutlandı. Yoga pratiğinin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan programa katılım yoğun oldu. Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik bu yıl “Tek Dünya, Tek Sağlık için Yoga” temasıyla İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleşti. Ücretsiz etkinliğe yoga severlerin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Vekili Berna Hacer Bilici ve Hindistan İstanbul Başkonsolos temsilcileri de katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Berna Hacer Bilici, havanın yoga yapmak için çok elverişli olduğunu belirterek, böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bilici, konuşmasının ardından bu etkinliğin gerçekleşmesine destek veren eğitmenlere teşekkür etti.

Program, daha sonra eğitmen Pelin Arı Çekiç’in ‘Yoga Asana’ hareketleriyle devam etti. Katılımcılar Çekiç’in yönlendirmesiyle bedeni esnetme, güçlendirme ve dengeleme amacıyla yapılan fiziksel pozisyonları uyguladı. Ardından Meditasyon Ses Terapi Eğitmenleri Zeynep Gülden Bakırcı ve Burcu Saraçoğlu, katılımcılarla birlikte meditasyon ve ses terapisi pratikleri yaparak, stres azaltmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.