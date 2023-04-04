Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.ANKARA (İGFA) - YÖK, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.

Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2 bin 500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3 bin 825 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Lisans Destek Bursu 1000 TL’den bin 875 TL’ye çıkarıldı.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL'ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL'ye yükseltildi.

YÖK'ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı kaydedildi.