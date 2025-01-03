Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 için başvurular alınmaya başlandı. YÖKDİL/1 için son başvuru 9 Ocak 2025.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için bugün itibariyle başvuruları almaya başladığını duyurdu. 

9 Ocak'a kadar devam edecek başvurularda adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabileceği bildirildi.

Sınava başvuracak adaylar için kılavuz da hazırlandı. 

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Sınav, 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: igf