Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "2024 Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde büyük bir başarıya imza attı. Üniversite, toplamda 5 Turuncu Bayrak Ödülünün birden sahibi olarak, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 7. sırada yer aldı.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi, YÖK'ten 5 turuncu bayrak ödülü birden alarak yedinci oldu.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği"2024 Engelsiz Üniversite Ödülleri" açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi 5 ödülün birden sahibi olarak, engelsiz eğitimdeki kararlılığını ve başarılarını bir kez daha tescillemiş oldu.

Engelsiz eğitim konusundaki öncülüğünü ve bu alandaki kararlı çalışmalarını bir kez daha gözler önüne seren KTO Karatay Üniversitesi, merkez kampüsünde yer alan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Turuncu Bayrak Ödüllerinin sahibi oldu.

Bu yıl 112 üniversiteden toplam 1.709 başvurunun yapıldığı Engelsiz Üniversite Ödülleri, engelli öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştığı engelleri en aza indirme, mekânlara erişilebilirliklerini sağlama ve eğitim imkânlarına kolaylıkla erişimini temin etme gibi alanlarda en başarılı çalışma gerçekleştiren 76 üniversiteye verildi.Bu bayraklardan 228’i “turuncu bayrak”, 55’i eğitimde erişilebilirliğe verilen “yeşil bayrak” ve 36’sı da sosyo kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen “mavi bayrak” oldu.

Engelli bireylerin üniversite kampüsünde sorunsuz bir şekilde hareket etmeleri için engelli yollarının, rampalarının, asansörlerin düzenli bakımı ve kullanılabilirliği konusunda titizlikle çalışılması, engelli öğrencilerin tüm binalara erişiminin kolaylaştırılması, sınıfların ve laboratuvarların engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi gibi projeler, KTO Karatay Üniversitesi’ne “Mekânda Erişebilirlik” dalında 5 Turuncu Bayrak Ödülü getirdi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, KTO Karatay Üniversitesi’nin engelsiz bir eğitim ortamı sunma konusundaki kararlılığını dile getirerek; "Almış olduğumuz 5 Turuncu Bayrak Ödülü, KTO Karatay Üniversitesi olarak, sağladığımız erişilebilirlik ve destek hizmetlerinin birer göstergesidir. Engelsiz eğitim anlayışımızı daha da geliştirerek, tüm öğrencilerimize eşit fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Bu başarı, üniversitemizin tüm akademik ve idari kadrosunun ortak çabası ve özverisi sayesinde elde edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.