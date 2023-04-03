Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Bakım Timi, kent genelinde konforlu ulaşıma katkı sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, oluşan sorunu gideriyor.

Yollarda ve kaldırımlarda oluşan deformasyonları, bozulmaları yaptıkları bakım ve onarım çalışmalarıyla gideren Yol Bakım Timi, kent genelinde konforlu ulaşıma katkı sunuyor. İzmit Leyla Atakan Caddesi, Başiskele Hastane Caddesi, Gebze Kirazpınar gibi birçok farklı noktada asfaltlama çalışması yapan Yol Bakım Timi, yollardaki bozulmaların yol konforuna olumsuz yöndeki etkisini ortadan kaldırıyor.

HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi tarafından yollarda iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulmalar yapılan hızlı müdahale ile onarılıyor. Yol Bakım Timi, kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapıyor. Ekipler; asfalt bakımı ve yama, yürüyüş yolları bakım ve onarımı, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.

Yol Bakım Timi, ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek hızlı bir şekilde çözüm getiriyor.