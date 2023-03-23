Aydın’da yaşayan Keramettin Uysal, yol kenarlarından topladığı otları satıp, geçimine katkıda bulunuyor.

Baharın gelmesiyle birlikte, dağlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen çeşitli ot ve bitkiler, yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Aydınlı vatandaşların sofralarını süsleyen, diğer yandan da sağlık için faydalı olduğuna inanılan bitkilere, yoğun ilgi gösteriyor. Aydın’ın dağlarından ve yol kenarlarından, arapsaçı, turp otu, ebegümeci gibi çeşitli bitkileri toplayıp satan 59 yaşındaki Keramettin Uysal, bu işi emeklilikten sonra zevk için yaparken, zamanla sattığı otlardan gelir elde edip, işin ticari boyutunun da olduğunu söyledi.

Topladığı otları hem dostlarına hem de pazara çıkarak sattığını belirten Uysal, “ Emekli olduktan sonra kendime bir uğraş aradım. Toprakla uğraşmak insanı yaşlandırmadığı gibi, insanlara faydalı bitkiler de sunuyor. Günlük ortalama 60-70 bağ ot topluyorum. Bu sene yağmurların az yaşanması, ürünlerin verimliliğini de azalttı. Ocak ayının başları ve nisan ayının ortalarına kadar bu bitkileri toplar, hem ailecek tüketiriz, hem de satarak gelir elde ederim. Günlük ve taze bir şekilde, pazarda bağını 10 liraya, sipariş veren dostlarıma 7,5 liraya satıyorum. Bizim Ege’de çalışan hiç kimse aç kalmaz” ifadelerinde bulundu.