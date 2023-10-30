Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Aydoğdu Mahallesi 65 Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek başladı.

Yaklaşık 30 yıldır el değmeyen ve mahalle sakinleri başta olmak üzere Nazilli halkının çilesi haline gelen bölgede eski ve kullanışsız asfalt yol kazınarak stabilizesi gerçekleştirildi.

YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLECEK

Bölgede inceleme yapan Başkan Özcan; “Aydoğdu Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma için gerekli projelerimizi hazırladık. 65 Sokak’tan ‘bismillah’ dedik. Yalnızca bu noktada değil geniş bir alanda yol yenileme faaliyetlerimize devam edeceğiz. Belediyemizin çalışmalarıyla hemşehrilerimiz rahat bir nefes alacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Söz konusu çalışmalar 65 Sokak ve çevresi başta olmak üzere Aydoğdu Mahallesi genelinde devam edecek.