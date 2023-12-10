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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak görev yapan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Yeliz Önemli ile Burak Bademli, unutulmaz bir nikah töreni yaşadı. Yeliz Önemli’nin yolcu taşıdığı otobüsü süsleyerek gelin arabasına dönüştüren çift, nikaha da bu araçla geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak görev yapan Yeliz Önemli (40) ile Burak Bademli (38), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bornova bölgesinde çalışan çift, nikahlarına da yolcu otobüsü ile geldi. Yeliz Önemli, yolcu taşırken kullandığı 249 numaralı otobüsü gelin aracına dönüştürüp, direksiyona da kendi geçti. Önce meslektaşı sonra da eşi olan Bademli’yi de yanına alan gelin, kendi nikahına gitmek için direksiyonu bu kez Bornova Nikah Dairesi’ne kırdı.

Nikahı Başkan Soyer kıydı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey de bu mutlu anlarında Yeliz Önemli ile Burak Bademli çiftini yalnız bırakmadı. Nikahı Başkan Soyer kıyarken, şahitler ise Erhan Bey, DİSK Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, Kamil Propol ve Nursel Azalma oldu.

Soyer, çifte mutluluklar dileyerek, “Aile içi bir buluşma bu. Çok heyecanlıyım. Aile içi büyük bir mutluluk. Birbirine çok yakışan çiftimizin bu en güzel anlarına şahitlik etmek hepimiz için gurur verici. Diliyorum ki ömür boyu sevdiklerinizle huzur içerisinde, sonsuza dek sürecek mutluluğunuz olsun” dedi. Erhan Bey de nikah cüzdanını geline verirken, “Her ne kadar Türk toplumunda aile reisi erkek gibi görünse de aslında kadınlarımız baş tacı. Ben defteri sevgili kızımıza veriyorum” dedi.

“Aşkla ESHOT aşkla evet” Yeliz Önemli de bu mutlu günlerinde kendilerine destek veren Başkan Tunç Soyer ile Erhan Bey’e teşekkür ederek, şunları söyledi: “Kendi kullandığım aracı gelin arabası yaparak kullanmak ayrı bir güzellik. Ayrıca bir onur. Yolcu taşıdığım otobüsü kendi nikahıma gelin arabası yaparak geldim. Aşkla ESHOT, aşkla evet, aşkla İzmir.” 6 yıldır ESHOT’ta çalışan Burak Bademli ise, “Çok mutluyum. Her şey gönlümüzce olsun. Bu otobüsün artık hayatımızda farklı, çok daha önemli bir yeri var. Çalıştığım kurumu çok seviyorum” diye konuştu.