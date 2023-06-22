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O hastalık ölüm nedenlerinde ilk sırada

O hastalık ölüm nedenlerinde ilk sırada

Duyarlı sürücünün fark ettiği aç olan tilki verilen ekmekleri ürkerek yerken, sürücü İbrahim Kahraman’ın tilkiye uyanık tilkim, kurnaz tilkim, babacığım, kızım diye seslenmesi gülümsetti.

Aracında bulunan ekmekleri acıkan tilkiye veren İbrahim Kahraman o anları cep telefonu kamerasına çekti.

Bursa’dan Bilecik’in Pazaryeri ilçesine seğir halindeki sürücü yol kenarında gördüğü tilkiyi ekmekle besledi. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunun bin 110 metre rakımlı AHI dağındaki bölümünde aracıyla seyir halinde olan İbrahim Kahraman yol kenarında bekleyen tilkiyi görünce aç olacağını düşünüp aracını durdurdu.

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