Müzik sektöründe 15 yıldır başarılı kariyeri olan ve halen eserlerini sevenleriyle buluşturmaya devam eden Sevilen sanatçılardan Yonca Karasaç "Birini Seviyorum" ve "Kadeh" isimli şarkılarının çalışmalarını bitirdi. İSTANBUL (İGFA) - Müzik listelerinde üst sıralarda olması beklenen Yonca Karasaç'ın şarkılarının Aranjesini Ali Özmen, Klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı yaptı.

Başarılı Sanatçının Ailesinden ablası Dilara Karasaç'ında büyük destekleriyle müzik sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Şu anda da ablası Dilara Karasaç ile birlikte yol yürümeye devam ediyor. Yonca Karasaç, yeni şarkıları "Birini Seviyorum" ve "Kadeh " ile müzik severlerin kalplerinde tekrardan olmayı ve müzik listelerinde trendlerde olmayı amaçlıyor.