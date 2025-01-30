Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi. Yönetmelikle birlikte üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatılıren, palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, kadrolu tabip çalıştırma ile ambulans hizmetlerine ilişkin hususlar 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek kaydıyla diğer maddeler 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçirildi.

Buna göre Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek.

Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.

ÖZEL HASTANELERDE FAHİŞ FİYATLAR YASAKLANDI

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz