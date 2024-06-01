Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi ve Turan Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı Niyazi Çapa, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hayata gözlerini yumdu.YOLCUTVHABER / BURSA (İGFA) - Bilge kişiliği, Yörük Türkmen Kültürüne olan hakimiyeti ve bu alanda yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Niyazi Çapa'nın vefatı Yörük Türkmen dünyasını yasa boğdu.

KAĞANDER Stratejik Araştırmalar Derneği'nin kuruluşuna fikren danışmanlık yapan Niyazi Çapa, aynı zamanda müzisyen Ömer Çandır tarafından bestelenen ve seslendirildiği şenliklerde büyük beğeni kazanan "Yörük Türkmen Marşı" nın da söz yazarlığını yaptı.

Türk Dünyasının çağdaş Korkut Atası olarak da bilinen Niyazi Çapa'nın cenazesi; 2 Haziran Pazar Günü (Yarın) Eskişehir Yalaman Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Eskişehir Seyitgazi Yolu Üstü Çapa Aile Kabristanına defnedilecek.

