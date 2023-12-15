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Türkiye'de kültür, eğitim ve projeler alanında faaliyet gösteren Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER), Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın çağrısı kapsamında hayata geçirilen "Ukraine – YOURkraine" projesinde önemli rol üstleniyor. KEPDER, Polonya’dan Koordinatör kuruluş Beniaminek B03 Derneği’nin Ukraynalı mülteci gençlere destek amacıyla başlattığı Sağlıklı Yaşam ve Kültürel Mirasın Bir Araya Getirilmesi projesi kapsamında, 2 ay süren gönüllü faaliyetleriyle katılıyor.BURSA (İGFA) - Projenin Türkiye ayağını temsil eden KEPDER, 10 genç gönüllüsü ile birlikte Starogard Gdańśki'de yer alıyor. Gençler, projede sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve kültürel mirası korumak amacıyla düzenlenen spor etkinlikleri ve kültürel etkinliklere aktif bir şekilde yer alıyor. KEPDER Başkanı Arzu Kırayoğlu, “’Ukraine – YOURkraine’ projesine katkı sağlamaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. KEPDER olarak, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın çağrısı çerçevesinde düzenlenen bu projede yer almanın bizim için çok değerli” dedi.

10 GENÇ GÖNÜLLÜ

Beniaminek B03 Derneği ile iş birliği içinde Polonya'nın Starogard Gdańśki şehrinde gerçekleştirilen "Volunteering Teams in High Priority Areas" projesine, 10 genç gönüllümüzle birlikte Türkiye'den KEPDER olarak katıldık” diyen Arzu Kırayoğlu, şunları söyledi: “Gençlerimiz, projenin amacı doğrultusunda sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve kültürel mirası korumak adına düzenlenen etkinliklere aktif bir şekilde katılım sağladılar. Bu süreçte, deneyimli kadromuz, gönüllülerimize rehberlik ederek gönüllülük, iletişim, eğitim ve etkinlik düzenleme konularında değerli bilgiler sundu.

Projemizin Türkiye ayağını temsil ederek, Polonya'nın ev sahipliğinde mültecilere destek olmanın yanı sıra farklı kültürlerden gelen gönüllülerle bir araya gelerek küresel dayanışmanın gücünü gösterme fırsatı bulduk. KEPDER olarak, projenin başarıyla tamamlanmasına önemli bir katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz.”