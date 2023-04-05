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Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen veliler de çocuklarını sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 15.00 sıralarında şehir merkezi Dörtyol kavşağında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 66 S 0050 plakalı öğrenci servisi ile A.K. yönetimindeki 66 AN 745 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, servis minibüsündeki 17 öğrencinin 7’si hafif yaralandı.

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Yozgat’ta hafriyat kamyonu ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

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