Yozgat’ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıldönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Kişi’nin Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinden sonra katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. Törene jandarma teşkilatı mensupları, POMEM öğrencileri, kurum ve kuruluş müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Türkiye Cumhuriyetin köklü çınarı polis teşkilatının 178. yıldönümünü kutladıklarını söyleyen Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, “Biz omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Emri bir zümreden değil, kanundan, üstlerimizden, amirlerimizden ve sivil iradeden alan sorumluluk bilinci ile proaktif polisliğin gereğini yerine getiren saygın bir teşkilatız” dedi.

Devleti devlet yapan unsurların çağın gereklerine göre değişmekte olduğunu da ifade eden Süzgün, “Çağımızda devleti devlet yapan iki önemli unsur vardır. Birisi insan kaynağı diğeri teknoloji hamlesidir. Çok şükür devletimiz ulusal teknoloji hamlesinde çok ileri bir seviyede. İkincisi insan kaynağıdır. Şehadetle, canını budaktan sakınmayan bu kutsal topraklar için bayrağı, ezanı, milli ve manevi değerleri için toprakta yatan aslanlarımızdır” şeklinde konuştu.