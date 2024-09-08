Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye de her kesimden büyük üzüntü yarattı. Narin’in öldürülmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şahin İnan, "Masum insanları öldürenler idam edilsin" dedi.İSTANBUL (İGFA)- Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberi tüm Türkiye de her kesimden büyük üzüntü yarattı.

Narin’in öldürülmesine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı ünlü sanatçı Şahin İnan, ‘Masum insanların öldürülmesi barbarlıktır. Bu katil veya katillerin biran önce bulunup idam edilmesi lazım’dedi.

Savunmasız küçük bir kızın vahşice öldürülmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getiren İnan, çocuk istismarcıları ve katillerinin idam ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.

"Bu ne ilk ne de son olacak, Türkiye’de çocuk ve kadın cinayetlerine artık dur denilmeli" diyen Şahin İnan, "İktidara gelmemiz halinde ilk ele alacağımız konulardan bir tanesi masum insanların öldürülmesi konusu olacak. Bence çocuk ve kadınları öldüren caniler için meclisin olağanüstü toplanıp idam cezasını bu tür eylemler için geri getirecek adımları atmaları gerekmektedir.Biran önce idam geri gelmelidir." diye konuştu.