Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Milletvekili adayları İncesu İlçesi’ni ziyaret ederek,14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde vatandaşlardan destek istediler.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

YRP Kayseri Milletvekili Adayları Önder Narin, Ercan Aras, Ali Rizvan, Selver Boztaş, Adem Kahveci, Murat Yılmaz, Cengiz Gençtürk, Gökhan Duman, Hüseyin Acarı ve Yusuf Adıyaman İlçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Hemen hemen her gün bir ilçeyi ziyaret eden YRP’li adaylar ilçede esnafları ziyaret ederek, destek istiyorlar. İlçe ziyaretleri kapsamında YRP Kayseri Milletvekili adayları İncesu İlçesi’ni ziyaret etti. Burada esnaf ziyaretinde bulunan YRP’li adaylar, Cumhur İttifakı'na katılım için AK Parti’ye sundukları 30 madde’yi anlatarak, gerçekleştirilecek seçimlerde destek istedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından YRP’li adaylar, İncesu’da Milletvekili adayı Ercan Aras tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. Düzenlenen programda İncesuluların sevgi seli ile karşılanan YRP Milletvekili Adaylarından Ercan Aras, İncesululardan 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde destek istedi.

YRP hariç hiçbir siyasi partinin milletvekilliği sıralamasında tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticinin yer almadığına dikkat çeken Aras, “Gerçekleştirilecek seçimlerin ardından milletvekili olarak seçilmemizin ardından tüm vatandaşların önü açılacak. Bizde hayatta bölücülük ve yanlış olmaz. Biz vatan için canımızı seve seve veren insanlarız. Bunun içinde bizim TBMM’de yer almamız gerekiyor” dedi.

Tarım ve hayvancılık politikaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aras, siyaseti aşamadığı için Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı olarak dört yıldır Et ve Süt Kurumunu Kayseri’ye kuramadığını söyledi. Milletvekili adayı Önder Narin ise burada yaptığı konuşmasında İncesu’nun Kayseri’nin önemli ilçelerinden birisi olduğunu söyledi. Seçim beyannameleri hakkında vatandaşlara bilgiler veren Narin seçilmeleri takdirde her zaman sorunlarının meclis kürsüsünden dile getireceklerini sözlerini ekledi. Diğer partilerin aday listelerini de eleştiren Narin, “Diğer partilerin aday profilinde ne üretici, var, ne çiftçi var. Biz halkın adamıyız. Bizler Anadolu insanıyız. Artık Anadolu insanının, köylünün ve çiftçinin TBMM’de temsil edilme vakti geldi de geçiyor bile” diye konuştu.

Buradaki iftar yemeğinin ardından İncesu Belediyesi Üçkuyu Sosyal Tesisleri’ne geçen YRP Kayseri Milletvekili adayları mahalle sakinleri ile sohbet ederek destek sözü aldılar.