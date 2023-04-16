Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Milletvekili adayları Ercan Aras, Ali Rizvan ve Yusuf Adıyaman Karpuzatan esnaflarını ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

YRP Kayseri Milletvekili Adayları dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Aralıksız vatandaşın sorun ve sıkıntılarını dinleyen adayların durağı Karpuzatan oldu. Burada Kayseri'nin en önemli değerlerinden olan pastırma ve sucuk üreticileri ile bir araya gelen Milletvekili adaylarından Ercan Aras, YRP'nin tarım ve hayvancılık politikaları ile esnaflara bilgiler verdi.

Aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı da olan Ercan Aras, sektörün içinden gelen ve her zaman sektörün sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalışan birisi olarak esnaflardan 14 Mayıs 2023 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde destek istedi.

Seçilmeleri takdirde TBMM'de en iyi şekilde vatandaşı temsil edeceklerinin altını çizen Aras, Kayseri'nin tüm sorunlarının yakın takipçisi olacaklarının sözünü verdi. Ziyaretleri samimi ve sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen Milletvekili adayları Karpuzatan bölgesinde kapı kapı gezerek, tüm esnafların talep, istek, sorun ve sıkıntılarını dinledi