Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimler öncesinde aday tanıtım toplantısını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) -Kestel’de Muhsin Yazıcıoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Naim Öztürk, YRP Bursa İl Başkanı Murat Kolancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra ilçe başkanları, ilçe teşkilat mensupları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın ve İlçe Belediye Başkan Adaylarının coşkulu bir kalabalık ve tezahüratlar eşliğinde karşılandığı toplantı İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

YRP’nin, Bursa’nın 17 ilçesi için belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın; 31 Mart’ta Bursa’nın ve Türkiye’nin yeni bir başlangıca imza atmaya hazırlandığına işaret ederek; “Bursa ve Türkiye’de liyakatsizliğin hakim olduğu yönetim anlayışının insanları fazlasıyla yorduğunu gözlemliyoruz. Ülkemizde kamuyu idare edenler işi ehline vermekten vazgeçti” dedi.

Dürüstlüğe ve liyakate önem verilmeyen bir yönetim anlayışının şeffaf ve güvenilir olmayan uygulamaları da beraberinde getireceğini vurgulayan Sedat Yalçın; vatandaşların adalet ve hukuk yetersizliği dolayısıyla her gün başka bir sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığını söyleyerek; “Bütün bu sorunlar kamu maliyesinde büyük açıklar meydana getiriyor. Sonrasında ise borçlanma başlıyor. Vatandaşlarımız, enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına karşı mücadele vermek zorunda kalıyor. Oysa vatandaşlarımız, mevcut iktidarabüyük bir iyi niyet ve samimiyetle oy verdi. Kuşkusuz güzel yatırımlar da yapıldı. Türkiye’nin Avrupa ve Dünya’da itibarı arttı. Ancak son 10 yılda tam tersi uygulamalara şahit olmaya başladık. Eğer bir dava sahibiyseniz, bir değerler sistemini savunuyorsanız daha ilkeli bir siyaset anlayışına sahip olmalısınız. Milletimiz sözüne güvenilir, dürüst ve liyakat sahibi siyasetçiler istiyor. Bize düşen milletimizin derdine derman olmaktır. Siyasi kariyerim boyunca Bursa’da çok önemli seçimleri başarıyla yönettim. Bugün halkımızın bizlere olan ilgisi ve desteği yeni bir dip dalgasının yaklaştığını gösteriyor. Bu dip dalganın adı Yeniden Refah Partisi. Gittiğimiz tüm ilçelerde, konuştuğumuz her bir vatandaşımızdan büyük bir teveccüh görüyoruz. İnşallah 31 Mart’ta bütün belediye başkan adaylarımızla birlikte halkımızın bize verdiği mesajın gereğini yapacağız” diye konuştu.