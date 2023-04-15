Yeniden Refah Partisi (YRP) tarafından Ankara ATO Congresium’da "Türkiye'nin Değerleri Aday Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi Tanıtım toplantısına, 28. Dönem Kayseri Milletvekilleri salondan yoğun alkış aldı.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın katılımları ile gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında 87 seçim bölgesinin adayları partililere tanıtıldı.

Toplantıda konuşan YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Türkiye’deki 87 seçim bölgesinin 87’sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı’nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz. Böylelikle tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz. 21 sene sonra Milli Görüş'ü yeniden Meclis’e taşıyacağız Allah’ın izniyle” dedi.

Kayseri Milletvekili adaylarının da görücüye çıktığı toplantıda adaylar toplantıya katılan partililer tarafından yoğun alkış aldılar.

Gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına 28.Dönem Kayseri Milletvekili adayları Önder Narin, Ercan Aras, Ali Rizvan, Selver Boztaş, Adem Kahveci , Murat Yılmaz , Gökhan Duman, Hüseyin Acarı, Yusuf Adıyaman tam kadro katıldı.