14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin alınan yeni kararları duyuran Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi ve Sol Parti'nin itirazlarını görüşüp karara bağladı. YSK, yapılan itirazları reddetti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti.

YSK'dan yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin itirazlarda bulunulduğu ve oy birliği ile her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazların reddedildiği duyuruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’ın adaylıklarının bugün Resmi Gazete’ye gönderileceği ve Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla oy pusulasında yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacağı kaydedildi.

SEÇİMLERİN İPTALİNE YÖNELİK BAŞVURULAR DA REDDEDİLDİ

Bu arada Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapılan itirazın da değerlendirildiği toplantıda oy çokluğuyla Millet Partisi’nin Millet İttifakı’nın kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verildi. YSK, 6 partinin Millet İttifakı ismini kullanılabilmesine karar verildi.

Öte yandan İYİ Parti'nin YSK kararını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceği öne sürüldü.