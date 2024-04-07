31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar sonuca bağlanıyor.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.
TRT Haber'in aktardığı habere göre YSK'nın yaptığı değerlendirmeleri kapsamında verilen kararlar şöyle:
- CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali talebi reddedildi.
- MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki belediye başkanı seçiminde oyların yeniden sayımı için yaptığı talep reddedildi.
- Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali istemi reddedildi.
- AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesi talebi reddedildi.
- Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatanın iptali istemi reddedildi.
- DEM Parti'nin Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit'te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz etti. Karara göre, oylar yeniden sayılmayacak.
- CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.
- CHP'nin İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.
- DEM Parti'nin Bitlis için yeniden sayım talebi reddedildi.
- CHP'nin Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde yeniden sayım isteği reddedildi.
- AK Parti, Ordu'da ilçe seçim kurulunun aldığı Gölköy, Kumru ve Gülyalı ilçelerinde sandıkların yeniden sayılması kararına itiraz etti. Karara göre oylar yeniden sayılmayacak.
- İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye’de ise oylar yeniden sayılacak.