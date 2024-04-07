31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar sonuca bağlanıyor.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre YSK'nın yaptığı değerlendirmeleri kapsamında verilen kararlar şöyle: