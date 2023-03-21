14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları YSK'nın internet sitesinden yayımlandı.

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddedilirken, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.

EKSİKLİKLER ARASINDA ERBAKAN VE ÖZAL'IN DA BAŞVURULARI BULUNUYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan ve Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal da bu dokuz isim arasında yer alıyor.

İrfan Uzun, Davut Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan,Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Selami Karagöz'ün belgelerindeki eksiklikler nedeniyle başvuruları reddedildi.

Alınan bilgiye göre, evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvurularının reddedileceği öğrenildi.