YSK, 14 Mayıs'ta birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak Birleşik Oy Pusulaları ile görme engellilerin oy kullanabilmesi için oy kullanma şablonu basımına yönelik açtığı ihalenin şartnamesine ilişkin detayları Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına ilişkin detaylarda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için ayrı ayrı 81 miyon 436 bin 770 adet ve Cumhurbaşkanı seçimi oylamasının ikinci tura kalması halinde kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet oy pusulası basımı için ihale açtı.

İhaleye ilişkin şartnamede ayrıca, seçimin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde bu referandumda kullanılacak 5 milyon 360 bin adet oy pusulasının basımını da kapsıyor.

Toplam 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulasının basımını öngören ihale kapsamında ayrıca, cumhurbaşkanı birinci ve ikinci tur seçimleri, milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının referandum şeklinde yapılması halinde referandumda kullanılmak üzere toplam 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu basımı da yaptırılacak.

Sadece Ankara sınırları dahilinde bulunan isteklilerin katılabileceği ihaleye 30 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Söz konusu ilanın şartnamesindeki detaylara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.