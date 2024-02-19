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Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için verilen süre 20 Şubat Salı günü itibariyle doluyor.ANKARA (İGFA) - 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak.

24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat saat 17.00'ye kadar iletecek.

Bağımsız adaylar da başvurularını en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.

Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta açıklanacak.