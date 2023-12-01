Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu kararın ayrıntılarına ve seçim takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Oy verme günü ise Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

31 Mart'a yönelik yapılacak seçimlerle ilgili YSK'nın uygulanacağı seçim takvimi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olacak. ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.