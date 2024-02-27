Balya ve Havran’da sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, güçlerine güç kattıklarını vurgulayarak, “Akıl terimiz var, göz nurumuz var, saatlerce emek harcayan ekip ruhumuz var. Birlikte başardık, Allah’ın izniyle yine birlikte başaracağız” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde şehri karış karış gezip temas etmedik vatandaş bırakmıyor. Başkan Yılmaz, Balya ve Havranlı hemşehrileriyle bir araya geldi. Balya Orhanlar Mahallesi’nde Şehit Astsubay Tevfik Özdemir'in kıymetli ailesini ziyaret edip Esat amca ve Ayşe teyzenin hayır duasını alarak güne başlayan Başkan Yılmaz, AK Parti Balya Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çalışkan ile birlikte Balya Esnaf ve Sanaatkarlar Odası, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Süt Üreticileri Birliği'ni ve Danişment, Koyuneri, Orhanlar ve Kadıköy Mahallelerimizi ziyaret etti.

31 MART’TA ZAFER BİZİMDİR Balya’nın ardından Havran İlçesi’ne hareket eden Başkan Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte Havran Seçim Ofisi Açılışı ve Meclis Üyesi Tanıtım Programını gerçekleştirdi. Havran Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Körfez Temsilciliği, Yörük ve Oğuz Boyları Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası ve AK Parti Havran İlçe Başkanlığı'mızı ziyaret eden Başkan Yılmaz, “Bu kalabalık, bu sevgiyle 31 Mart’ta zafer bizimdir inşallah. Akıl terimiz var, göz nurumuz var, saatlerce emek harcan ekip ruhumuz var. Allah’ın izniyle başaramayacağımız bir iş yok” dedi. Başkan Yılmaz, programların ardından talihsiz bir kaza geçiren dava arkadaşı Kadir Gezer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.