Körfez Yukarı Hereke- Dilovası Çerkeşli arasında yapımı devam eden yeni yolun beton dökümü tamamandı sıra asfalt serimine geldiKOCAELİ (İGFA) - Şehrin pek çok noktasındaki yolları yenileyerek ulaşım konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar inşa ederek alternatif güzergahları ortaya çıkarıyor ve trafiği rahatlatıyor. Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli arasında inşa edilen 5 bin 200 metre uzunluğundaki yola yakın zamanda asfalt serimi yapılacak.

BETON YOL TAMAM SIRA ASFALTTA

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri 5 bin 200 metre uzunluğundaki yola 6 bin 700 metreküp betonun dökümünü gerçekleştirdi. Yola önümüzdeki günler 6 bin 300 ton asfalt serimi yapılacak. Ekipler şu an yolda yağmursuyu kanal imalatlarını gerçekleştiriyor.

2 ALT GEÇİT VE 1 ADET KÖPRÜ

Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli ve Dilovası merkezi arasında yapılacak yeni yolla iki ilçe arasında ulaşım daha kısa sürecek. Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşların Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa mesafede erişim imkânı sağlayabileceği 5 bin 200 metre uzunluğundaki yol, gidiş ve geliş olmak üzere 2 şerit olacak. Yeni yolda şu ana dek 2 altgeçit, 1 adet dere köprüsü imalatları ile 114 bin metreküp kazı ve dolgu çalışması yapıldı.