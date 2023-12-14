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Su sorunlarının sona ermesini dört gözle bekleyen mahalle sakinleri, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Yukarı Işıklar Mahallesi'nin içme suyu sorununu 7 kilometrelik yeni bir hat döşeyerek, çözüme kavuşturuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat Yukarı Işıklar Mahallesi'nin yıllardır kanayan yarası haline gelen su sorununa neşteri vurdu. ASAT ekipleri, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan mahallenin sorununu yeni hat döşeyerek çözüme kavuşturuyor. Şelale su temin bölgesinden Yukarı Işıklar Mahallesi’ne döşenen 7 kilometrelik yeni su hattı ile birlikte içme suyu deposuna su getiriliyor.

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