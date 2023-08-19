Güneşli havaların sürücüleri zorlayarak, güvenli sürüşü olumsuz etkileyebileceğini belirten uzmanlar, güneşin etraftaki araçları görmeyi zorlaştırabileceğine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - “Aynalarda diğer taşıtlar zor görülür ya da hiç görülmeyebilir.” uyarısı yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve HED Akademi Yönetici Direktörü Özgür Şener, araç içinin çok ısınması halinde el-avuç terlemesinin güvenli direksiyon pozisyonunu ve sıcak baskısının el ayak koordinasyonunu bozabileceğinin altını çizdi.

Diğer sürücülerin de güneşten olumsuz etkilenebileceğini bilerek dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Şener, güneşli havada sürüş güvenliğini sağlamak için önerilerde bulundu.

Aşırı güneşli ve sıcak havalarda sürüş güvenliğini sağlamak için alınabilecek önlemleri sıralayan İSG Uzmanı Öğr. Gör. Özgür Şener, “Görüş kalitenizin sürüş boyunca en üst seviyede olmasını sağlayacak güneş gözlüğü kullanın. Tünel girişlerine gelmeden güneş gözlüklerinizi çıkarın. Trafik ışıklarında doğru davranış için, renk ayırımına daha çok dikkat edin. Araç içindeki gölgelikleri görüşünüzü engellemeyecek şekilde kullanın.” dedi.