Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda vizyon proje olan UTÇEM’de tarımsal kalkınmaya geleneksel ve endüstriyel üretimle güçlü bir katkı sunacakları 27 türden 65 çeşit meyvenin üretimi için 19 bin meyve fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Alancuma’da yer alan Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’ni (UTÇEM) ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, meyve üretimi ve eğitim noktasında yapılan uygulamaları denetledi.

Toplamda 27 tür ve 65 çeşit meyve yetiştirilmesi için çalışmaların başladığı adeta bir üretim üssü olan UTÇEM'de avokado, vişne, ayva, armut, kiraz, hurma, hünnap, ahududu, böğürtlen, badem, kayısı, nektarin, erik, kivi, aronya, kestane, muşmula, incir ve birçok meyvenin üretimi için toprak ilmek ilmek işleniyor.

Bu tesiste ilk meyvelerin hasat edilmeye başladığı ilk günden itibaren Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir katma değerin oluşmaya başladığını ifade etti. Yüce, şu ana kadar UTÇEM’de birçok meyvenin içinde olduğu geniş bir yelpazede 19 bin meyve fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı. Geleneksel tarım, endüstriyel üretim modelleri ve dünyanın en gelişmiş tekniklerini uygulayarak tarımda fark oluşturmak istediklerini vurguladı.

UTÇEM DEVASA BİR OKUL

Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok yönlü tarımsal kalkınma fikriyle donattığımız, meyve üretim, eğitim ve demostrasyon alanlarında 27 türden ürünün üretimine başladık. Meyve bahçelerimiz tarım 4.0 vizyonu ile donatıldı. Yeni teknikler gösteriliyor, geleneksel modeller ve endüstriyel modüller işleniyor. Burası aynı zamanda devasa bir okul niteliğinde. Bizler şehrimizin ne kadar verimli topraklara sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu merkezi her geçen gün geliştirerek Sakarya’yı iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Tarımda “Ar-Ge” ve “teknoloji” vurgusu yapan Yüce, “Tarımda yüksek teknolojiyi kullanarak Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı, çiftçilerin, öğrencilerin ve genç girişimcilerin bilgilendirildiği merkezimizde, şehrin iklim yapısına uygun katma değeri yüksek ürünler üretilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Elbette tüm bunları en doğru şekilde hayata geçirebilmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Aynı zamanda alanında uzman ekip arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ile katma değeri yüksek bilinçli bir tarım hedefliyoruz” diye konuştu.