Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıgüveç köyünde meydana geldi. Akdoğan ailesine ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında; Rümeysa, Necla, Hilal ve Gurbet Akdoğan isimli çocuklar dumandan zehirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilen Akdoğan ailesinin 4 çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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Yangında Akdoğan ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.