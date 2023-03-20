Kocaeli’nin yakından tanıdığı Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, İYİ Parti’den milletvekilliği aday adaylığında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin yakından tanıdığı Bugün Ankara’ya İYİ Parti Genel Merkezi’ne giden Ercan milletvekilliği için müracaatını yaptı.

İYİ Parti’den Milletvekilliği aday adaylığı müracaatını yapan Yüksel Ercan, “2023 Genel Seçimleri için milletvekili adaylık başvuru evraklarımızı İYİ Parti Genel Merkezi’nde İpek Necmiye Çakır ve Yusuf Efcan kardeşlerime teslim ederek tamamladık. Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri milletimizin teveccühüne nail olmayı nasip etsin. Tevfik bizden, takdir Yüce Allah’tan. Hayırlı olsun" dedi.

Ercan, aday adaylığının duyulması sonrası yurt genelinde tebrik yağmuruna tutuldu.