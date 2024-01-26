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Geçtiğimiz aylarda “Köşedeki Hayat” isimli kitabını okuyucuları ile buluşturan Gazeteci- Yazar Yüksel Ercan’ın ikinci kitabı “Eskimeyen Yazılar” baskıdan çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan’ın ANAYURT yayınlarından çıkan ve ilk baskısı bir ay gibi kısa bir sürede biten “Köşedeki Hayat” isimli kitabından sonra günlük yazıların yer aldığı ikinci kitabı “Eskimeyen Yazılar” da okuyucuya 'merhaba' dedi.

ANAYURT yayınlarından çıkan “Eskimeyen Yazılar” isimli kitabı ile ilgili konuşan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan “ 1989 yılından itibaren günlük yazı yazan bir gazetecinin kitap yazmamış olması hem okuyucunun hemde yayıncıların garibine gidiyordu ANAYURT yayınları sahibi Mustafa Anayurt’lunun ısrarı sonucu “Köşedeki Hayat” çıktı, benimde anlayamadığım bir hızda kitabın ilk baskısı bir ay gibi kısa bir zamanda tükendi" dedi.

İKİ KİTAP AYNI ANDA BASKIDAN ÇIKTI

"İlk kitabın kısa bir sürede tükenmesi sonrasında bir taraftan Köşedeki Hayat’ın ikinci baskısı, bir taraftanda ikinci kitap “Eskimeyen Yazılar’ın baskıya hazırlanması için ekip arkadaşlarımız ile birlikte uzun sayılabilecek sürede uykusuz geceler geçirdiğimizi söylemeliyim" diyen Ercan, "Her iki kitap kapağı içinde okuyucularımızdan çok geniş çaplı fikir sormuştuk. okuyucularımızdan gelen talep konusunda Eskimeyen Yazılar’ın kapak seçimini yaparken , okuyucularımızdan “köşedeki Hayat “isimli ilk kitabın kapak tasarımının değiştirilmesi adına talep gelince Köşedeki Hayat’ı yeni bir kapak tasarımı ile değerlendirdik. Bir Gazeteci için kitap yazmak harika bir duygu, Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza tüm okuyucularımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.