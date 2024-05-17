TOBB’un 80. Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Başkanlığını yaptığı AB Uyum Komisyonu’nun bir yıllık çalışmalarını genel kurul üyelerine sundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80, Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara’daki TOBB’un Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) konferans merkezinde gerçekleştirildi. TOBB delegeleri olan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, Salihli TSO’yu Ankara’da temsil etti. Oda’nın Genel Sekreteri Levent Kılınçaslan da genel kurula katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti.

TOBB’un AB Uyum Komisyonu Başkanı olan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, genel kurul delegelerine hitap etmek üzere kürsüye çıkarak, komisyonun bir yıllık faaliyetlerini anlattı.

Türkiye- AB Karma İstişare Komisyonu’nun Türkiye tarafı eş başkanlığını Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığını ve ortak toplantının Ekim ayında Brüksel’de gerçekleştirildiğini anlatan Yüksel, Eurochambres kapsamında çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Türkiye- AB Bilgi Merkezleri Projesi’nin devam ettiğini; Türkiye – AB İş Diyaloğu ve Mahir Eller projelerinin yıl içinde tamamlandığını belirten Yüksel, Türkiye- AB İş Diyaloğu projesinin ikinci versiyonunun Ocak itibariyle başlatıldığını kaydetti. Yüksel, pozitif ilerleme maddelerine dikkat çekerek, bunlar hakkında yapılması gerekenleri şöyle ifade etti:

“Türkiye- AB ilişkileri pozitif gündem maddelerinde sağlanacak ilerleme ile canlandırılmalıdır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeşil ve dijital dönüşüm aslında elimizdeki en somut pozitif gündem alanlarıdır.

Gümrük Birliği modernizasyonu Türkiye ve Avrupa iş dünyası için kazanç getirecektir. Bu konunun ısrarlı takip edilmesi gerekir. Bu açıdan geçici bir uygulama olarak yeşil pasaport imkanı oda- borsa meclis üyelerimize de sağlanmalıdır.”

İki gün boyunca devam eden TOBB’un 80. Mali Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 365 Oda ve Borsa başkanına yeşil pasaport müjdesi iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı ve bu imkanın meclis üyelerinin tamamına yaygınlaştırılması talep edildi.

Ankara Ticaret Odası’nın Congresium salonunda gerçekleştirilen resepsiyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.