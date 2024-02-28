Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Huzurun Adresi Camilerimiz Projesi' kapsamında Konya'daki yükümlüler tarafından camilerde bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Tevfik PEKÇAK / Konya AKTÜEL

KONYA (İGFA) - Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 'Huzurun Adresi Camilerimiz' proje kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine getiren yükümlüler, Konya şehir merkezindeki 25 camide temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Proje kapsamında Konya'nın merkez Sultan Selim Camiinde temizlik ve bakım çalışması yapan 20 yükümlüyü Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ziyarette bulundu.

Temizlik ve bakım çalışmaları sonunda cami vaizleri tarafından yükümlülere çay ikramı edildi, ayrıca dini hususlarda milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi ve manevi değerlere sahip çıkmaları amacıyla bilgilendirme yapılırken Kuran-ı Kerim de hediye edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yükümlülere, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü idareci ve personeline ve İl Müftülüğü görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başsavcı İnal açıklamasında, camilerin temizlik ve bakım çalışmalarının yerine getirilmesi ve sonrasında yükümlülere manevi rehberlik yapılması, toplumsal ve ahlaki değerlere saygılı olunması, sorumluluk duygularının geliştirilmesi ve suçtan uzak durulması hususunda katkı sağladığını dile getirdi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de yükümlülerin camilerde yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, bu tür çalışmaların ruhun arınmasında büyük önem taşıdığını belirterek manevi konularda kısa sohbette bulundu. Yükümlü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamında camilerde temizlik ve bakım çalışmalarına devam edileceği belirtildi.