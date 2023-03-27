Gün olmuyor ki gıdalar üzerinde yapılan araştırmalarda yeni bir keşif ortaya çıkmasın? İşte bu gıdalardan biriside yumurta. Bir dönem özellikle kalp hastaları için zararlı olan yumurta daha sonra birçok uzman doktor tarafından masum ilan edildi.HAKAN TÜPLEK

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Kahvaltıların en önemli çeşitlerinden birisi olan yumurta pişirilme ve tüketim genişliği ile her dönem mutfakların aranılan, vazgeçilmez gıdalarından birisi olma özelliğini koruyor. Bir çok kimse tarafından, severek tüketilen yumurta sağlıklı besin besin maddeleri arasında yer almaya başladı. Yumurta tüm dünya ülkelerinde sürekli tüketilen ortak besin maddelerinden birisi olma özelliği ile gıda piyasasında büyük bir pazar payına da sahip Yumurta kabuğunun biriktirilip satılmaya başlamasıyla ekonomide yeni bir sektör kazandırıldı.Özellikle cilde faydalı olduğu kabul edilen yumurta kabuğunun kalsiyum içermesi sebebiyle diş sağlığı kemik sağlığı ile saçları güçlendirmeye faydalı olduğu kabul ediliyor. Yumurta kabuğu, saksı bitkisi yetiştiriciliğinde ve kozmetik sanayinde de ekonomik anlamda önemli bir Pazar olma yolunda hızla ilerliyor.