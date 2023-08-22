Yunanistan Rodop ili Milletvekili Av. İlhan Ahmet, son 1 aydır Yunanistan’da devam eden yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada halkın büyük tehlike altında olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan Rodop Milletvekili Av. İlhan Ahmet, son bir aydır Yunanistan alevlerle mücadele ederken yangının Rodop'a sıçradığını belirterek, "Yurttaşlarımız büyük tehlike altında ve önceliğimiz halkımızın can güvenliği!" dedi.

Şu an Gümülcine'ye yakın köylerde etkili olan ve kuvvetli rüzgarla yayılım gösteren yangının ilk andan bu yana Atina’da başbakanlık, bölge genel sekreterliği ve sivil savunma başkanlığı ile temas halinde olduklarını belirten İlhan, "2 adet canadair yangın söndürme uçağı ile 1 helikopterin bölgemize sevkedildiği kaydedildi. Bu seferberlik halini siyaset malzemesi yapmadan hep birlikte kenetlenip, üstesinden geleceğiz! Rodop milletvekili olarak önümüzdeki zorlu süreçte de yangın mağduru halkımızı asla yalnız bırakmayacağım ve ihtiyaçlarının temin edilmesi, zararlarının tazmini konularının takipçisi olacağım" diye konuştu.