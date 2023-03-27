Yunanistan'da faaliyet gösteren “O Allos Anthropos” (Bir Başka İnsan) adlı gönüllü yardım kuruluşu, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Kumbahçe Mahallesinde iftar yemeği etkinliği düzenledi.MUĞLA (İGFA) - 2011 yılından bu yana toplanan bağışlar ile ülkelerinde, sokakta yaşayan evsizlere ve geliri düşük ailelere yemek yapıp evlerine götüren “O Allos Anthropos” topluluğu, Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek üzere önceki akşam Bodrum’a geldi.

“Herkes İçin Sosyal Mutfak” sloganıyla çalışmalarını yürüten ve gönüllü aşçılardan oluşan grup, deprem bölgesine gitmeden önce Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kumbahçe Meydanında iftar yemeği hazırlayarak vatandaşlara ikram etti.

İftar programında konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Biz en zor anlarımızda hep dostlarımızı gördük. Barış ve kardeşlik dedik her zaman. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Yangınlarda, depremde hep gözümüzü açtığımızda sizlerle karşılaştık. Bu güzel atmosferde bugün de sevginin, hoşgörünün ayı olan Ramazan Ayında bizler için çok güzel bir program hazırladınız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, Yunan Türk dostluğunu pekiştirmek anlamında çok güzel bir iftar programı olduğunu belirtirken “Atina’dan Selanik’ten, Patnos’tan gelen arkadaşlarımız var. Kumbahçe’de bu iftar yemeğinin düzenlenmesinden dolayı ben Kumbahçe Mahalle Muhtarı olarak çok mutluyum.” diye konuştu.

Gönüllü kuruluş O Allos Anthropos’un ekip lideri Konstantınos Polychronopoulos iftar programında yaptığı konuşmada, “Bodrum’u evimiz gibi düşünüyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kos Belediye Başkan Yardımcısı Matina Christodoulidi, “Bodrum ve Kos ilişkimiz bizim için çok önemli. Bodrum için, sizin için çok çalışacağız. Yunanistan Bodrum arası seyahatlerinizi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacak.” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayı kapsamında düzenlediği iftar programında Cevat Şakir, Bitez, Yahşi-Müsgebi ve Çiftlik Mahallesi’nde binlerce kişiye iftar yemeği verdi.