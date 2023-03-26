Yunanistan'da faaliyet yürüten “O Allos Anthropos” (Bir Başka İnsan) adlı gönüllü yardım kuruluşu belediyenin destekleriyle Bodrum’da iftar yemeği etkinliği düzenleyecek.MUĞLA (İGFA) - 2011 yılından bu yana toplanan bağışlar ile ülkelerinde, sokakta yaşayan evsizlere ve maddi geliri düşük ailelere yemek yapıp evlerine götüren bir topluluk olan O Allos Anthropos Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

"Herkes İçin Sosyal Mutfak" sloganıyla çalışmalarını yürüten, gönüllü aşçılardan oluşan grup, deprem bölgesine gitmeden önce Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kumbahçe Mahallesi Meydanı’nda bu akşam (26 Mart Pazar) iftar yemekleri hazırlayarak vatandaşlara ikram edecek.

Devletten bağımsız bir kuruluş olan “O Allos Anthropos” yardım oluşumu, 28 Mart Salı günü ise Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde deprem mağdurları için yemek pişirecek.

