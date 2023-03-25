Enerji sektöründe haklı bir yer edinen Yunus Katı, DEVA Kocaeli'nden milletvekilliği için aday adayı oldu.KOCAELİ (İGFA) - Enerji sektöründe görev yapan Yunus Katı, DEVA Partisi’nden Kocaeli aday adayı oldu. 2010 yılında profesyonel çalışma hayatına endüstriyel alanda çeşitli üretimler yapan kendi firmasını açarak başlayan Katı, 2021 Yılında Sırbistan, Makedonya, Kosova, Hırvatistan, Romanya ve Karadağ’da Dynamic Enerji firmasını kurarak yenilenebilir enerji piyasasında önemli rol oynarken, AYKA A.Ş., Dynamic Enerji ve UM KE BİO Enerji’de firmalarında yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam ediyor.

Yunus Katı, 3 yıl boyunca damla damla, ilmek ilmek ördükleri Türkiye’nin DEVA PARTİSİ'ne 28.Dönem milletvekilliği aday adaylığımın başvurusunu yaptığını söyledi.