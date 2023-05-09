Ankara’da mevsim şartlarının normale dönmesi ile yeniden motosikletli olarak görev yapmaya başlayan Yunuslar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde "motosikletli göreve geçiş seremonisi" yaparak sorumlu oldukları bölgelere gönderildi.

Suç ve suçlularla mücadele etkin rol üstlenen ‘Yunus Polisler’ için 5 haftalık eğitim süreçlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünde "motosikletli göreve geçiş seremonisi" gerçekleştirildi. Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı Yunuslar, amirlerinin göreve başlama içtimasının ardından aldıkları talimat ile kasklarını giyerek motosikletlerine bindi. Ekipler, yaz boyunca görev yapacakları motosikletleri ile siren çalarak, Başkent’in dört bir yanındaki görev yerlerine dağıldılar. 115’i yeni toplam 284 personel, emniyet garajına katılan yeni 22 motor ve 17 araç ile birlikte Başkent’in her sokağında görev yapacak.