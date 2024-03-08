DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta esnaf kadınlar olmak üzere 8 Eylül Caddesi üzerinde kadınlara karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya yaptığı açıklamada "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yunusemre ilçesinde esnaflık yapan çalışan emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Çiçekler takdim ettik. Kadınlarımız sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hatırlanmamalı. Kadınlarımızı 365 gün hatırlamalıyız.

Bizim projelerimiz arasında kadınlarımıza yönelik projelerimiz var. Belediyemizde kadın çalışan sayısını arttıracağız. Belediyemizin her biriminde mutlaka kadın istihdam edeceğiz. Kadınlar kanatsız meleklerimiz. Kadınlar annelerimiz, ablalarımız bizleri büyüten güzel insanlar. Kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Felsefemiz kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık değil cinsiyet eşitliğidir. Fırsat eşitliği, eşit iş imkanları, eşit sosyal olanaklar, eşit ücret politikamız olacaktır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum"dedi.