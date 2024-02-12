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Manisa Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonunda usta öğreticiler ile toplantı gerçekleştirdiMANİSA (İGFA) - Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, usta öğreticilerin dikkat etmesi gereken kurallar ele alındı. Usta öğreticiler toplantıya yoğun bir katılım sağladı. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz yaptığı açıklamada Yunusemre Halk Eğitim Merkezi olarak Yunusemre ilçesinde talep doğrultusunda kurs açtıklarını kurslarda verimliliği daha üst seviyelere çıkarmak için usta öğreticiler ile toplantı gerçekleştirdikleri ifade etti. Ayşen Oğuz "Kurs başvurularında dikkat edilecek hususlar, Foet sisteminin tanıtımı, Hemba sisteminin tanıtımı, Hayat boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine hazırlıkların başlatılması, Kurs açarken dikkat edilecek hususlar, Kurs kapatırken dikkat edilecek hususlar, Kurs planı hazırlanması ile ilgili hususlar, Kurs Defterinin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, Kurslara devam eden öğrencilerin sistemde kayıtlı olması hususu, Sgk giriş ve çıkışlarının takip edilmesi (E-Devlet üzerinden), Kurs açma, Kurs kapatma ve mutlaka SGK çıkış formlarının doldurulması, İzin, rapor, sevk ve acil durumlarda izlenecek yollar, Kursiyer devam takibinin günlük yapılması, Kurs açma ve kapatma işlemleri için ilgili müdür yardımcılarından randevu alınarak gelinmesi, Kurs açtıktan sonra görevlendirme belgelerinin mutlaka incelenmesi, hata varsa düzelttirilmesi, Görevlendirme Belgesindeki plana uygun hareket edilmesi konularını konuştuk. Usta öğreticilerimiz de idareden talep ve isteklerini belirttiler. Toplantımız verimli geçti" şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.