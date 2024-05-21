Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonunda sahne aldı. Koro Şefi Şebnem Coşkun yönetiminde 50 kişiden oluşan koro 22 eser seslendirdi ve davetlilere unutulmaz dakikalar yaşattılar. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, İl ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, sendika temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli yaptığı konuşmada "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden yüzlerce kurs binlerce modül bulunmaktadır. Kendini göstermek isteyen, kendini arayan hayatına renk ve anlam katmak isteyenlere Halk Eğitimi Merkezlerimizin kapıları açıktır. Bugün bizlere böyle güzel konseri hazırladıkları için tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz" Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi olarak bahar konseri gerçekleştirdik. Salonun tamamı dolu olduğu vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği bir konser oldu. Konserde emeği geçen başta koro şefi Şebnem Coşkun olmak üzere herkese teşekkür ederim"dedi.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosunu izlemeye gelen davetliler ise koroyu severek izlediklerini söylediler ve koroda emeği geçenlere teşekkür ettiler.